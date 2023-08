Assaltantes roubam carro de motorista de aplicativo durante viagem em Sete Lagoas

Na madrugada do último domingo, dia 27/08, um condutor carro de aplicativo foi assaltado durante viagem no bairro Itapoã em Sete Lagoas. O veículo reoubado era um Hyundai HB20 prata.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo a Polícia Militar o motorista havia sido solicitado através do aplicativo para uma corrida com início na Rua Goiás, bairro Boa Vista, em frente à Escola Estadual Professor Cândido Azeredo. O destino final seria o Supermercado Bonzão na Avenida Norte Sul, cruzamento com a Rua Orozimbo Domingos de Macedo, no bairro das Indústrias.

Ao chegar no local de partida, dois indivíduos entraram no automóvel. Um deles aparentava ser maior de idade, tendo cerca de vinte e quatro anos, enquanto o outro era menor. O motorista se lembra de que ambos estavam usando calças. Durante o percurso, os indivíduos conversaram com o condutor e perguntarma se ele aceitava pagamentos via PIX.

Ao chegarem no destino final da viagem, os dois indivíduos ordenaram que o motorista continuasse dirigindo até o bairro Itapoã. No cruzamento das Ruas Beija Flor com Patativa eles insinuaram estar portando armas e forçaram o condutor a sair do veículo. Alegaram ainda que pretendiam usar o carro para cometer outro crime e que o abandonariam na mesma região. O motorista tentou recuperar seu aparelho celular, mas os suspeitos o ameaçaram, declarando: "Deixa aí se não vou meter bala".

O motorista saiu do carro e um dos suspeitos assumiu o controle da direção, fugindo na direção do bairro. Após buscas, o carro foi encontrado abandonado na Avenida Norte Sul, próximo ao número 2600, no bairro Belo Vale. A chave ainda estava na ignição, mas os pertences do motorista, incluindo seu celular, carteira com documentos pessoais, cartão bancário e a quantia de R$ 400,00 em dinheiro haviam sido levados pelos assaltantes.

As autoridades policiais seguem investigando o caso.

Da Redação com Por Dentro de Tudo