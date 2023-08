Patrulha da PM flagra indivíduo com maconha pronta para venda no bairro Planalto

Agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar prenderam em flagrante um homem que estava com 26 buchas de maconha prontas para a venda no bairro Planalto, em Sete Lagoas.

Foto: 25º BPM / Divulgação

O autor (22 anos) foi flagrado por uma guarnição que patrulhava na Rua Sebastião Teixeira, na manhã de segunda-feira (28). Ele levava consigo uma bolsa e com ela tinha além da maconha, um aparelho celular e chips de telefone.

Para a Polícia, o autor assumiu que iria fazer o comércio do ilícito. Ele foi levado para a delegacia.

Da redação com 25º BPM