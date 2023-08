PM age rápido e prende homem que furtou carro perto do Hospital Municipal

Policiais militares prenderam na madrugada de segunda-feira (28) um homem que furtou um carro nas proximidades do Hospital Municipal, em Sete Lagoas. A vítima relatou que além de veículo, o criminoso ainda tentou realizar compras com seu cartão.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

O furto se iniciou dentro do Hospital Municipal. A vítima contou para os agentes que sua bolsa com diversos pertences foi levada, e que, logo após, notificações de compras diversas foram aparecendo em seu aparelho celular.

Logo que teve o material levado, ela acionou a PM, que fez amplo patrulhamento na região do Cannan. Por lá, foi abordado o Ford Ka de cor branca que a pertencia - quem conduzia era um suspeito do crime. O autor disse que recebeu a chave do carro e o cartão de um comparsa - o objeto foi encontrado no bolso traseiro da bermuda do criminoso.

Detido em flagrante, o autor não quis dar indícios sobre o outro envolvido no crime, que está foragido.

Da redação com Por Dentro de Tudo