Homem é encontrado carbonizado em carrinho de supermercado em BH

Um homem de 43 anos foi encontrado com o corpo queimado, amordaçado e com mãos e pés amarrados dentro de um carrinho de compras abandonado na calçada da rua Ferreira dos Santos, no bairro Pirajá, na zona norte de Belo Horizonte. As autoridades rapidamente entraram em ação, resultando na prisão de quatro suspeitos, enquanto outras três pessoas ligadas ao crime ainda estão sendo procuradas.

Foto: Imagens da câmera de segurança

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar (PM), por volta das 8 horas da manhã, moradores da região notaram um carrinho de compras em chamas. Ao tentar conter o fogo, uma das testemunhas descobriu o corpo gravemente ferido do homem. As autoridades foram notificadas imediatamente e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima ainda com sinais vitais, porém em estado crítico.

Os serviços de emergência, incluindo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e os Bombeiros, foram acionados para resgatar o homem e levá-lo ao Hospital João XXIII. No entanto, até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde atual da vítima.

As câmeras de monitoramento capturaram dois homens transportando o carrinho até a rua e, posteriormente, ateando fogo a ele. A partir da identificação de um dos suspeitos na Vila São Paulo, na mesma área, a polícia conseguiu desvendar o envolvimento de uma mulher e, subsequentemente, identificar outros dois suspeitos.

As autoridades alegam que o motivo por trás desse ato brutal está ligado ao tráfico de drogas. A vítima teria sido submetida a tortura na residência da mulher envolvida no crime. Conforme informações obtidas pela PM, o homem teria perdido drogas relacionadas ao tráfico. Como retaliação, os suspeitos planejaram e executaram a emboscada.

Os suspeitos teriam atraído a vítima até a casa da mulher. Lá, agrediram e submeteram o homem a tortura e, achando que a vítima teria morrido, eles a transportaram até o carrinho de compras, onde amarraram suas mãos e pés e atearam fogo.

A vítima possui histórico criminal, incluindo infrações relacionadas ao tráfico de drogas, roubo e agressão. Todos os quatro suspeitos presos também têm conexões com o tráfico de drogas, com três deles enfrentando situações de rua. Os indivíduos sob custódia serão transferidos para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, localizada no bairro Floresta. Contudo, o processo de busca continua para localizar os outros três envolvidos.

Da redação com O Tempo