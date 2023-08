Confronto no trânsito: Discussão em Sete Lagoas termina com um baleado

Uma briga de trânsito que ocorreu na tarde desta terça-feira (29) no bairro São Francisco, em Sete Lagoas, teve um desfecho trágico quando um dos envolvidos foi ferido por um disparo de arma de fogo.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por um tiro na perna esquerda após um desentendimento que teve início quando o veículo em que ele era passageiro, um Fiat Punto, fechou uma motocicleta Honda CG Titan 160 preta, ocupada por dois indivíduos.

A discussão rapidamente se intensificou. O motorista do Fiat Punto decidiu sair do veículo para confrontar os ocupantes da motocicleta, momento em que ocorreu o disparo que atingiu a vítima na coxa esquerda. O projétil atravessou a perna da vítima, entrando na parte interna da coxa e saindo na panturrilha.

Até o momento, as autoridades não conseguiram determinar se o autor do disparo foi o condutor da motocicleta ou o passageiro. A vítima alega ter apenas ouvido o som do tiro. Após o incidente, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde está recebendo tratamento médico.

O caso foi devidamente registrado pelas autoridades competentes, que estão investigando o ocorrido.

Da redação com informações de Por dentro de tudo.