Briga de casal em situação de rua resulta em prisão em Sete Lagoas

Na noite desta terça-feira (29), um incidente envolvendo um casal em situação de rua chamou a atenção na Avenida Norte/Sul, em Sete Lagoas. O desentendimento entre os dois indivíduos culminou em uma intervenção policial, resultando na prisão de ambos e no encaminhamento à Delegacia de Plantão.

Foto: Reprodução/Internet

Ao chegar ao local, as autoridades depararam-se com uma discussão acalorada entre o casal. A equipe policial rapidamente tomou medidas para acalmar os ânimos e garantir a segurança dos envolvidos e de terceiros presentes na região.

Segundo informações da Polícia Militar, o casal mantinha um relacionamento e compartilhava uma barraca improvisada, que também servia de moradia. Em um momento de tensão, a discussão teria evoluído para agressão física por parte do homem, que teria desferido socos e tapas contra a mulher.

Para se defender das agressões, a mulher alegou ter usado um pedaço de ferro encontrado no local. O homem, por sua vez, relatou à polícia que foi atacado sem motivo aparente, e, temendo mais agressões, decidiu deixar a barraca.

Como resultado do conflito, o homem sofreu escoriações nos membros superiores e recebeu atendimento médico no Pronto Atendimento do Hospital Municipal de Sete Lagoas.

As autoridades policiais efetuaram a prisão do casal devido ao tumulto e às agressões mútuas. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Plantão, onde deverão prestar esclarecimentos sobre o incidente.

Da redação com Por dentro de tudo