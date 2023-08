Homem é executado na praça JK em Sete Lagoas

Um homem de 26 anos foi executado na praça JK por uma dupla de suspeitos. As imagens das câmeras de segurança mostram que o homem foi surpreendido pelos atiradores enquanto andava pela praça, sendo baleado pelas costas. Mesmo após a vítima cair, os atiradores se aproximaram e dispararam mais tiros contra a cabeça do homem.

Imagem: Reprodução/Vídeo

Os autores fugiram do local acompanhados por uma mulher em um VW Fox, que estava nas proximidades. Testemunhas relataram que a vítima chegou à praça dirigindo um carro na companhia de uma mulher, que o abraçou momentos antes do assassinato.

O Samu foi chamado, mas a vítima foi declarada morta no local. A perícia indicou que a vítima foi atingida por diversos disparos, principalmente na cabeça.

A polícia agiu rapidamente e conseguiu localizar o VW Fox usado na fuga no bairro Jardim dos Pequis. O homem que afirmou ser o dono do carro disse que a vítima o ameaçou, assim como sua família, e por isso ele procurou conhecidos para executar o desafeto. Os outros dois autores do crime foram encontrados em uma avenida próxima. Um dos suspeitos negou envolvimento, mas o outro confessou ter realizado os disparos junto com seu colega. Ele também indicou onde estava uma das armas usadas no assassinato.

O autor que admitiu o crime possui histórico criminal, incluindo passagens por porte ilegal de arma de fogo, estupro e homicídio. O mandante do crime, que é dono do carro usado na fuga, possui registro por porte ilegal de arma. Os três suspeitos foram presos e levados para a delegacia. A investigação continua para esclarecer todos os detalhes desse trágico evento.

