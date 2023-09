Polícia Militar prende quadrilha de assaltantes de motoristas de aplicativo em Sete Lagoas

Na noite de sexta-feira (01), um motorista de aplicativo enfrentou momentos de terror em Sete Lagoas, quando foi alvo de um assalto violento que culminou no roubo de seu veículo. O incidente ocorreu no bairro Itapuã, após o condutor atender a uma solicitação de corrida.

Foto: Reprodução/Internet

O motorista de aplicativo relatou às autoridades o ocorrido, explicando que a corrida havia começado no bairro Boa Vista, onde dois passageiros embarcaram e indicaram o bairro Itapoã como destino final. No entanto, a situação tomou um rumo diferente quando, já no bairro Itapoã, um dos passageiros desviou da rota predefinida e exigiu que o motorista seguisse para um local diferente. Diante da recusa do trabalhador, um dos passageiros anunciou o assalto, forçando-o a sair do veículo Ford/Ka Sedan e assumindo o controle do automóvel. Durante o assalto, os criminosos levaram cerca de R$ 400,00 em dinheiro, dois celulares, cartões bancários e documentos pessoais da vítima.

Com base nas informações fornecidas pela vítima, as autoridades policiais iniciaram uma operação para localizar e prender os criminosos. O veículo roubado foi encontrado abandonado em uma via pública no bairro Verde Vale, com as portas abertas e a chave na ignição.

Seguindo as indicações da rota de fuga fornecidas por testemunhas, as forças policiais chegaram a um imóvel suspeito. Durante a tentativa inicial de contato com os ocupantes do imóvel, os policiais notaram um indivíduo entrando na residência, o que os levou a realizar uma invasão domiciliar. Lá dentro, as autoridades encontraram dois indivíduos que, antes mesmo de serem interrogados, confessaram sua participação no roubo e revelaram que o local era utilizado como base logística para operações criminosas. Eles também apontaram a existência de outras duas pessoas envolvidas na quadrilha.

Dentro da residência, os policiais recuperaram os dois celulares roubados no incidente, bem como cartões de crédito pertencentes à vítima. Além disso, foram encontrados cartões pessoais de outra pessoa, sugerindo atividades criminosas adicionais. As investigações revelaram uma série de eventos criminosos semelhantes ocorridos em agosto de 2023, nas proximidades do bairro Itapuã, indicando a presença de uma associação criminosa.

Além disso, outro autor foi preso em flagrante por portar substância análoga à maconha, além de ser identificado por roubos pretéritos. Por fim, um quarto autor foi identificado por roubos anteriores a motoristas de aplicativo. Os três presos em flagrante e o identificado formavam uma associação criminosa com o intuito de roubar motoristas de aplicativo em Sete Lagoas.

Da redação com informações do 25º BPM e Por dentro de tudo