Mulher nega a voltar com ex-companheiro e é agredida com cacos de vidro em Belo Horizonte

Um homem, de 37 anos, é suspeito de agredir a ex-companheira, de mesma idade, com cacos de vidro na madrugada deste sábado (2), no bairro Manacás, em Belo Horizonte.

Foto: Reprodução/TV Globo

Segundo a informações da Polícia Militar, o suspeito foi à casa da vítima para tentar reatar o relacionamento e diante da negativa da mulher ele ficou furioso.

O homem forçou a porta da casa da vítima para agredi-la. Ao entrar, ele pegou uma faca e tentou acertá-la, mas não obteve êxito.

Diante disso, ele quebrou o vidro da janela e usou os estilhaços para agredir a mulher com golpes na cabeça e no rosto.

A mulher, mesmo ferida, conseguiu fugir pelas portas do fundo da casa, mas sofreu uma queda e se feriu ainda mais. Vizinhos da vítima ouviram a confusão e foram intervir.

Os moradores conseguiram segurar o suspeito até a chegada polícia.

A mulher foi encaminhada para o Hospital Odilon Behrens e foi constatado traumatismo craniano, além de cortes no rosto, corpo e cabeça, de acordo com o Boletim de Ocorrência.

Ainda segundo a PM, a vítima disse aos militares que possui medida protetiva contra suspeito do crime. Todas as agressões aconteceram na frente do filho da mulher, de 14 anos.

A Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais foram procuradas para mais detalhes, mas até o fechamento da reportagem não retornaram.

Com G1