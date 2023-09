Morador de Sete Lagoas tem portão de residência alvejado por tiros

Um morador de Sete Lagoas teve o portão da sua casa alvejado por disparos de arma de fogo na última sexta-feira (1º). O homem relatou à Polícia Militar que não possui desafetos.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O indivíduo relatou que ouviu os tiros, mas não imaginava que seria em direção à residência: foram sete em direção ao portão, ao todo. Por isso, ele acionou a PM para registrar boletim de ocorrência.

Não há suspeitas do autor do crime; de acordo com a Polícia, o caso está sendo investigado.

Da redação