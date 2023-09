PM prende condutor de moto com documento atrasado, inabilitado e com posse de garrucha

Policiais militares detiveram, na madrugada de segunda-feira (4) no bairro Santa Rosa, um homem que estava de posse de uma garrucha. Além da arma, o autor conduzia uma moto - ele não tem habilitação permitida para este meio.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A guarnição da corporação avistou a motocicleta em que o autor estava e verificou que a mesma estava com a documentação atrasada há cerca de três anos. Eles foram até o condutor, que não havia obedecido a ordem de parada.

Após certo tempo, o autor foi abordado e com ele foi encontrado a garrucha com duas munições intactas, além de mais três deflagradas no bolso. Além disso, na solicitação da carteira de motorista, é descoberto que o homem só tinha habilitação para carro.

Detido em flagrante, o autor foi encaminhado para a delegacia; a moto que ele conduzia foi removida para o pátio do DETRAN.

Da redação com Por Dentro de Tudo