Corpo de homem é encontrado com marcas de violência na zona rural de Unaí

Na tarde desta segunda-feira (4), o corpo de Afonso Arinos Vasconcelos da Silva, 54 anos, foi descoberto dentro de sua própria residência na zona rural de Unaí. A testemunha que encontrou o corpo disse que, ao perceber a ausência de resposta da vítima aos chamados, decidiu arrombar a porta da casa. Ao adentrar a residência, deparou-se com o corpo do homem na sala.

Foto: Divulgação/PMMG

As autoridades locais foram acionadas imediatamente, e a polícia constatou a presença de uma perfuração no pescoço de Afonso Arinos, além de marcantes rastros de sangue espalhados pelos cômodos da moradia.

Pouco tempo depois, a cerca de 3 quilômetros de distância, o carro de Afonso foi encontrado incendiado.

Após colher informações, a Polícia Militar conseguiu deter o primo da vítima, um homem de 45 anos, como o principal suspeito do crime.

No interior do veículo do suspeito, os policiais encontraram um recipiente plástico com odor de gasolina, levantando ainda mais suspeitas sobre sua possível ligação com o incêndio do carro da vítima.

Outra peça crucial para a investigação surgiu na casa do suspeito, onde um par de botas foi apreendido. Embora tivesse sido aparentemente lavado, a perícia identificou resquícios de sangue humano.

O homem, por sua vez, negou veementemente qualquer envolvimento no crime e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, que vai investigar o caso.

Da redação com informações do G1