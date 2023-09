Dupla é presa por tráfico no Jardim dos Pequis após pular muro de casa

Foram detidos no domingo (3) dois jovens, de 18 e 19 anos, acusados de tráfico de drogas no bairro Jardim dos Pequis. Dois tabletes de maconha foram encontrados com eles.

Foto: Polícia Militar / Ilustrativa

Uma guarnição da Polícia Militar foi até à Rua Rita Maria Campelo para averiguar a denúncia de que D.P.S.R. e D.S.S. teriam pulado o muro de uma casa. Eles foram encontrados; com eles, haviam os tabletes de maconha, balança de precisão e R$ 992 em dinheiro vivo.

A dupla foi levada para a delegacia.

