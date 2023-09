Dois homens são presos por furto de materiais de construção em Sete Lagoas

Na manhã desta terça-feira (05), dois indivíduos, com idades de 30 e 48 anos, foram detidos sob a acusação de furto de materiais de construção em uma obra localizada na Rua Pequi, bairro Nossa Senhora do Carmo.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com as informações obtidas, os suspeitos foram abordados na orla da Lagoa Cercadinho enquanto tentavam escapar com os produtos do furto, transportando-os em um carrinho de reciclagem.

No interior do carrinho, as autoridades encontraram um total de 19 escoras de ferro, um fogareiro de duas bocas, um martelo, uma furadeira elétrica, e um rolo de arame cozido.

O proprietário da obra, um homem de 46 anos, revelou que o local havia sido alvo de um arrombamento no domingo (03), resultando no furto de dois prumos, uma makita, duas talhadeiras, uma marreta, uma serra circular, um fogareiro de duas bocas, duas linhas de pedreiro, um martelo, uma furadeira elétrica, e um rolo de arame cozido.

Apesar dos dois suspeitos negarem sua participação em ambos os furtos, eles foram encaminhados à delegacia de polícia local.

Da redação