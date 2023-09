Polícia apreende arma, munições e drogas no bairro Aeroporto em Sete Lagoas

Duração recobrimento típico de TÁTICO MÓVEL em cumprimento ao Plano de ação da 192° CiaTM e visando coibir o crime de na área do 25° BPM, a PM apreendeu materiais diversos e prendeu duas pessoas no dia 06/09.

Foto: 25º BPM

Após relato do Central de Operação da Polícia Militar (COPOM), de denuncia anônima de tráfico de drogas no referido endereço, foi desencadeada operação conjunta com as viaturas descritas com intuito de cerco e abordagem as pessoas denunciadas, na quarta-feira (6), no Bairro Aeroporto, o resultado nos seguintes itens arrecadados:

Dois autores foram presos, um revólver, 05 Munições, 27 buchas maconha, 15 pedra bruta crack, 10 pinos de cocaína, uma balança de precisão, material para dolagem e dois celulares também foram apreendidos.

Da Redação, com 25º BPM