Homem e mulher são presos após furtar objetos de loja em shopping de Sete Lagoas

Duas pessoas, uma mulher de 26 anos e um homem de 18, foram presos no Shopping Sete Lagoas após furtar objetos de uma loja de departamentos. O crime aconteceu nessa quinta (7).

Foto: Shopping Sete Lagoas / ilustração

Funcionários da loja acompanhavam a movimentação estranha de D.S.V. pelos corredores. A mulher pegou roupas, acessórios e um calçado, colocou na sacola do local e a transpôs para uma mochila.

Essa mochila foi entregue para N.C.M., que também estava no local. Para não ter suspeita, a mulher saiu primeiramente, e o jovem com a mochila, na sequência. Os seguranças da loja foram acionados e abordaram os dois com os objetos.

A Polícia foi acionada. Detidos, a dupla foi levada para a delegacia.

