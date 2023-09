Casal de Sete Lagoas denuncia ataque a tiro e bomba contra residência

Um fato estranho foi relatado por um casal de moradores do bairro Emília, em Sete Lagoas: a residência onde moram foi atingida por um disparo de arma de fogo; antes, relataram que um homem teria observado os dois pelo quintal.

Foto: Polícia Militar / Ilustrativa

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (7) na Rua Curumim. A mulher, de 23 anos, disse que estava com o marido em casa quando o individúo entrou no quintal, olhou pela janela do quarto onde os dois estavam e acabou saindo.

Na sequência, o casal ouviu um barulho que se assemelha com disparo de arma de fogo; após, veio a explosão de bomba caseira. Militares foram acionados e encontraram uma marca de bala calibre 22. Um cartucho deflagrado e um intacto foram localizados.

Indagados pelos policiais, o casal afirma que não estão envolvidos em criminalidade e não sabem o motivo do crime, além de desconhecerem o homem que estava os observando.

Até o momento ninguém foi preso.

Da redação