Homem e mulher são assaltados numa obra em Paraopeba; ladrões seguem foragidos

Duas pessoas foram assaltadas na última quarta-feira (6) em um canteiro de obras na MG 231, em Paraopeba. Os autores estão foragidos.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A mulher, A.S (32 anos), disse que estava em um container cozinhando, quando dois homens encapuzados e armados com revólver anunciaram o assalto. Momentos depois, chega J.S. (46 anos), que também foi rendido pelos ladrões.

Dois celulares foram levados, além de outros objetos da obra, nos quais as vítimas não precisaram o que foram levados. Ainda de acordo com eles, houve a presença de um terceiro envolvido no crime, esperando em um carro para dar fuga.

A Polícia Militar foi acionada, mas não localizou os criminosos.

Da redação