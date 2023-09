Ação da PRF na BR-040 resulta na prisão por tráfico e recuperação de veículo roubado

Durante uma operação de combate a crimes diversos na BR-040, em Capim Branco, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptaram um veículo Fiat Toro de cor branca, que levava a bordo um condutor suspeito. No interior do veículo, uma surpreendente descoberta foi feita: seis barras de maconha e dois tabletes de haxixe foram encontrados. Em resposta, o condutor foi imediatamente detido pelas autoridades.

Foto: Divulgação/PRF - MG

No decorrer da abordagem, os policiais também identificaram indícios de falsificação nas placas do veículo. Após uma investigação mais detalhada, descobriu-se que o carro em questão havia sido roubado no estado de São Paulo.

Essa ação de sucesso foi possível graças à integração das câmeras de monitoramento do município de Sete Lagoas, que desempenham um papel fundamental na eficácia das operações da PRF.

Da redação com informações da PRF