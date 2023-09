Mulher tem celular roubado no bairro Olinto Alvin em Sete Lagoas

No domingo à noite (10/09) uma mulher foi vítima de um assalto no bairro Olinto Alvim, situado em Sete Lagoas. A vítima retornava de uma festividade na companhia de um amigo que a deixou na esquina próxima à sua residência. Enquanto caminhava pela rua, ela foi abordada por um indivíduo que estava em uma bicicleta e exigiu que entregasse seu celular.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A mulher relatou que seu celular estava guardado no cós da calça, e o assaltante afirmou possuir uma arma, dizendo-a para não oferecer resistência. A vítima não teve a oportunidade de ver a arma, mas ainda assim tentou segurar seu celular. No entanto, o assaltante a empurrou e conseguiu tomar o aparelho de suas mãos antes de escapar do local, ordenando que ela não olhasse para trás.

Logo após o assalto, a mulher correu para sua casa e solicitou a intervenção da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). As autoridades chegaram ao local e coletaram as características do assaltante e divulgaram possíveis rotas de fuga por meio da rede de rádio.

Não havia câmeras de segurança em funcionamento nas proximidades do local do crime que pudessem contribuir na identificação do assaltante.

Até o momento, ninguém foi detido.

Da Redação com Por Dentro de Tudo