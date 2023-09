Peruanos são presos após roubar calcinhas no interior de Minas

Um grupo formado por cinco peruanos foram presos no sábado (9) em Uberaba, no Triângulo, após roubar calcinhas de um supermercado. O grupo morava em Belo Horizonte.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com a Polícia Militar, a quadrilha levou também produtos de estética e higiene pessoal, caixas de chicletes, celulares, um carro e mais de mil reais em dinheiro. Eles estavam em um carro alugado que contava com rastreamento. Guarnições da corporação conseguiram surpeendê-los no estacionamento de um supermercado.

Segundo o gerente do supermercado, eles teriam furtado produtos em outras unidades de pelo menos outras três cidades mineiras: Uberlândia, Itaúna e Betim. Após a prisão, eles foram encaminhados para a delegacia com o material apreendido.

Da redação com O Tempo e Jornal da Manhã