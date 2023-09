Homem é detido em MG com mais de 7 mil imagens e vídeos de pornografia infantil

Na manhã desta segunda-feira (11), um indivíduo de 26 anos foi preso em Campo Belo, na região Oeste de Minas Gerais, sob a acusação de armazenar uma vasta quantidade de conteúdo de pornografia infantil. As autoridades apreenderam mais de 7 mil fotos e vídeos com material considerado criminoso durante a operação conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Foto: Divulgação/PCMG

A investigação que resultou na prisão teve início após uma denúncia apresentada pela Polícia Federal, que suspeitava das atividades ilícitas do morador da cidade. Com base nessas informações, as autoridades desencadearam uma operação que incluiu a execução de mandados de prisão e busca e apreensão.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito, ao ser interrogado na delegacia, confessou a prática criminosa. Ele foi detido em flagrante e está sujeito às sanções previstas no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata de crimes relacionados à pornografia infantil.

A operação demonstra o compromisso das autoridades locais em combater crimes de exploração sexual infantil e a importância da colaboração entre diferentes órgãos de segurança pública na investigação e repressão desse tipo de atividade criminosa. O suspeito agora enfrentará as consequências legais de seus atos perante a justiça.

Da redação com informações da PCMG