Casal rende e assalta aposentado em Sete Lagoas; mulher foi presa, mas seu comparsa escapou

No domingo (10) à noite, um aposentado foi assaltado ao voltar para casa, no bairro Canaan em Sete Lagoas, por um casal. O homem usou uma faca para ameaçar o aposentado e o forçou a entrar em casa, onde roubaram seus pertences e fugiram em direção ao Posto Castelo. A mulher envolvida foi detida, mas o homem conseguiu escapar para uma área de mata durante as buscas noturnas. A polícia continua investigando o caso, mas ainda não recuperou a faca e outros objetos roubados.

Foto: Ilustrativa/Reprodução

Segundo o relato da vítima às autoridades policiais, o incidente se desenrolou quando ele estava prestes a abrir o portão de sua casa. Neste momento, foi surpreendido por um casal que, assim como ele, havia estado no mesmo bar momentos antes. O homem, munido de uma faca, lançou ameaças contra o aposentado e o forçou a entrar em sua própria residência. Lá, os assaltantes saquearam diversos pertences da vítima em seguida empreenderem fuga na direção do Posto Castelo.

As descrições detalhadas dos suspeitos foram rapidamente comunicadas às viaturas de patrulha, o que culminou na localização da mulher envolvida no assalto, prontamente identificada pela vítima como uma das autoras do delito.

A investigação conduzida pelas autoridades também resultou na identificação do homem, que tambem participou ativamente do crime. Entretanto, a sua captura foi dificultada, visto que o suspeito conseguiu escapar para uma área de mata de difícil acesso durante as operações de busca noturnas.

A mulher envolvida foi detida e encaminhada à delegacia local. Contudo, a faca utilizada no crime, bem como outros objetos roubados, ainda não foram recuperados.

Da redação

Fonte: Por Dentro de Tudo