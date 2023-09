Ação da PM em Sete Lagoas recupera celular furtado e prende suspeito de receptação

Na noite desta terça-feira (12), a polícia de Sete Lagoas realizou a prisão de um indivíduo sob suspeita de receptação de um celular furtado. A ação ocorreu durante um patrulhamento preventivo no bairro Brejinho.

Foto: Reprodução/Internet

Durante a operação, os agentes de segurança avistaram dois indivíduos na esquina, que aparentemente eram moradores de rua, juntamente com um terceiro indivíduo já conhecido das autoridades, caminhando em direção aos primeiros, portando uma bolsa a tiracolo. O suspeito abaixou-se rapidamente e levantou a bolsa ao perceber a presença da guarnição policial.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem. Ao inspecionar as imediações, no local onde o indivíduo havia abaixado, foi encontrado um celular Samsung Galaxy A50, desbloqueado. Após verificação do número IMEI do aparelho, foi constatado que se tratava de um produto de furto em data anterior, conforme registro REDS 2021-025817581-001.

O abordado alegou que o celular era de sua propriedade e que havia dispensado o aparelho porque o havia adquirido recentemente e desconfiava que fosse produto de roubo. Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de receptação.

Como resultado da operação policial, um indivíduo foi preso e um celular foi recuperado.

Dica de segurança à sociedade

É fundamental saber o número do IMEI do celular, caso ele seja extraviado. Isso possibilita que o número seja registrado no boletim de ocorrência, aumentando as chances de recuperação do aparelho em caso de abordagem policial.

Da redação com informações da Assessoria de Comunicação 19ªRPM