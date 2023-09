Autoridades localizam Fiat Strada roubada em Sete Lagoas

Na última segunda-feira (11), uma operação da polícia de Sete Lagoas teve êxito na recuperação de um veículo que havia sido reportado como roubado na ultima sexta-feira (08). O automóvel em questão, uma caminhonete Fiat Strada, estava desaparecido desde o referido roubo e foi localizado graças às informações recebidas pelas autoridades de que o veículo estaria oculto em uma residência situada no bairro Jardim dos Pequis.

Foto: Reprodução/Internet

Agindo com rapidez, uma guarnição policial prontamente se dirigiu ao bairro mencionado, onde, após uma minuciosa busca, encontrou o veículo dentro de uma casa abandonada. O automóvel estava disfarçado sob uma lona e, intrigantemente, havia sido despojado de suas placas de identificação originais.

Para assegurar a coincidência entre o veículo recuperado e o roubado, os policiais verificaram o número de chassi, o que confirmou que se tratava do mesmo automóvel que havia sido subtraído em data posterior. Diante desta descoberta, a equipe policial imediatamente entrou em contato com o proprietário do veículo, que se prontificou a comparecer ao local munido da chave reserva.

Com a presença do legítimo dono, a caminhonete foi cuidadosamente retirada do interior da casa abandonada e levada para a rua, aguardando a chegada de um serviço de reboque credenciado para seu transporte seguro. Importante destacar que, durante a operação, não foi possível localizar nenhum suspeito ou responsável pelo ato nas proximidades.

As investigações relacionadas ao roubo do veículo e à identificação dos responsáveis continuam em curso, sob a supervisão das autoridades competentes.

Da redação