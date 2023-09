Bandidos invadem sítio, rendem caseiro e roubam moto e 300 reais em Sete Lagoas

Na noite desta terça-feira (12), um sítio localizado na Serra Santa Helena foi alvo de três individuos que renderam o morador, e roubaram uma moto Yamaha Crosser, um aparelho celular e 300 reais. Os individuos ainda não foram encontrados, a policia militar investiga o caso.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo relatos, o caseiro, estava assistindo televisão em sua residência, quando foi supreendido por m individuo que quebrou a fechadura da porta principal com chutes.

Logo em seguida, outros dois suspeitos entraram na casa, cobrindo a cabeça da vítima com um pano e apontando uma arma de fogo, ameaçando atirar caso houvesse qualquer tentativa de resistência por parte do caseiro. Depois os assaltantes amarraram o caseiro com fios de eletricidade e permaneceram na residência por aproximadamente uma hora. Durante esse período, eles subtraíram uma motocicleta Yamaha Crosser e seu capacete, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro no valor de 300 reais, fugindo em seguida.

As autoridades policiais estão intensificando seus esforços para investigar e capturar os criminosos.

Da redação