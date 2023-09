PM prende morador de rua que esfaqueou indivíduo na região central de Sete Lagoas

Policiais militares prenderam na noite de quarta-feira (13) um homem em situação de rua que teria esfaqueado uma outra pessoa na região central da cidade.

Foto: 25º BPM / Divulgação

O crime aconteceu no Terminal Urbano. De acordo com a corporação, o autor foi localizado no local do crime, juntamente com a faca utilizada no crime. A corporação não informou sobre a situação da vítima esfaqueada.

Da redação com 25º BPM