Perseguição em Sete Lagoas: suspeitos abandonam carro e fogem por mata; veículo é apreendido

Foi apreendido pela Polícia Militar um Ford Ka de cor preta na região do Barreiro, no fim da tarde de quinta-feira (14). Os autores que estavam no veículo acabaram o abandonando, seguindo a pé a fuga.

Foto: 25º BPM / Divulgação

Os militares estavam em patrulha pela Rua Bolívia, quando avistaram o veículo; o Ka, ao visualizar a guarnição, subitamente mudou a direção. Vendo a atitude, os militares deram ordem de parada, desobedecida, onde se originou uma perseguição pelas ruas do Barreiro.

De acordo com a corporação, a fuga dos suspeitos seguiu até uma estrada de terra, até onde o Ka colidiu e os autores resolveram fugir a pé na mata fechada. Eles não foram capturados.

No carro foi encontrado um papelote de cocaína. O veículo foi removido.

Da redação com 25º BPM