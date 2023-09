Menor, 'velho conhecido' da PM, é detido mais uma vez por tráfico em Sete Lagoas

Um menor, conhecido do meio policial por tráfico de drogas, foi apreendido pelo mesmo crime no CDI 2, na quinta-feira (14). O curioso é que a guarnição que deteve o menor estava seguindo para a delegacia com uma outra ocorrência.

Foto: Reprodução/Internet

Y.G.P.S. (idade não divulgada) foi abordado e revistado: em um meia foi encontrado dez pedras de crack, uma bucha de maconha e R$ 37 em dinheiro vivo. O menor foi levado para a delegacia.

Da redação com 25º BPM