Menor é detido por tráfico de drogas durante patrulhamento no Bairro CDI em Sete Lagoas

Durante uma operação de patrulhamento preventivo realizada no Bairro CDI, em Sete Lagoas, as autoridades abordaram um indivíduo na porta de sua residência. O menor (J.P.N.T), cuja idade não foi divulgada, era conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a busca pessoal, foram encontrados materiais ilícitos em seu bolso.

Foto: Divulgação

No total, foram apreendidos:

01 menor, que foi detido;

06 papelotes de cocaína;

R$ 96,00 (noventa e seis reais) em dinheiro trocado.