Polícia prende indivíduo por porte ilegal de arma de fogo em Sete Lagoas

Durante uma operação de rotina conduzida pelo TÁTICO MÓVEL, em cumprimento ao Plano de Ação da 192ª Companhia da Tropa de Motos (CiaTM), com o objetivo de coibir crimes violentos na região do 25° Batalhão da Polícia Militar (BPM), a polícia deteve um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo.

Foto: Divulgação/25ºBPM

Os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram dois suspeitos em atitude suspeita no cruzamento da Rua José Servulo Soalheiro com a Rua Regina Augusta Pontelo, no bairro Nova Cidade, em Sete Lagoas, por volta das 02:00 da manhã deste dia 15 de setembro.

Ao procederem com a abordagem, os agentes encontraram em posse de um dos indivíduos um revólver calibre 32 contendo cinco munições. O indivíduo foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

O suspeito detido foi encaminhado às autoridades competentes.

Resumo da operação:

01 autor preso

01 revólver calibre 32 apreendido

05 munições calibre 32 confiscadas

