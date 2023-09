Operação da PM resulta na apreensão de drogas no bairro Itapuã, em Sete Lagoas

Forças de segurança realizaram uma operação na noite deste domingo (17) no bairro Itapuã, Sete Lagoas, visando combater o tráfico de drogas como parte do Plano de Ação da 192ª Companhia Tática Móvel. Após investigação, encontraram um local suspeito de armazenamento de drogas. A equipe da Rocca foi chamada e, com cães treinados, apreendeu 06 barras de maconha, 01 sacola com porções de maconha e identificou 02 suspeitos.

Foto: Divulgação/25ºBPM

Durante o desenvolvimento da operação, as autoridades receberam informações que indicavam a existência de um possível esconderijo de entorpecentes na área. Com base nessas informações, foi empreendida uma extensa investigação, envolvendo a colaboração de diversos militares da Tática Móvel. As investigações permitiram delimitar o espaço suspeito que estava sendo utilizado como depósito de drogas ilícitas.

Diante dessa descoberta, a Rocca (Rondas Ostensivas com Cães de Combate) foi acionada para auxiliar na busca e apreensão dos entorpecentes. Com a aplicação de cães treinados, as equipes tiveram êxito em localizar e apreender 06 barras de maconha, 01 sacola com porções de maconha e 02 suspeitos identificados.

Da redação