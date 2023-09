Após denúncia de ameaça, Polícia apreende arma e autores no Planalto em Sete Lagoas

Domingo 17 de setembro após ocorrência, arma é apreendida e duas pessoas foram presas em Sete Lagoas.

Foto: 192ªCia/25°BPM

Durante a resposta a uma ocorrência de arremesso de objetos perigosos no bairro Planalto em Sete Lagoas, a situação evoluiu para uma ameaça. No local, as equipes receberam informações sobre a possibilidade de que um dos indivíduos envolvidos estivesse portando uma arma de fogo.

Os policiais agiram rapidamente e realizaram uma busca que resultou com sucesso na localização de uma carabina CBC Cal. 22. Como resultado da operação, uma arma de fogo foi apreendida e duas pessoas foram detidas.

Da Redação, com 192ªCia/25°BPM