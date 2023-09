Jovem é assaltada em Sete Lagoas no caminho da escola

Na manhã de segunda-feira (18), no bairro Emília, em Sete Lagoas, uma estudante de 18 anos vivenciou momentos de pânico enquanto voltava a pé da Escola Estadual Professor Cândido Azeredo. O incidente ocorreu por volta das 7h, quando ela se tornou alvo de um assalto.

Imagem: ilustrativa/internet

De acordo com informações da Polícia Militar, a jovem estava percorrendo as ruas do bairro, indo da Rua Jaci para a Rua Xingu, quando um indivíduo agressivo se aproximou e agarrou o cabelo da vítima, exigindo que ela entregasse seu telefone celular e ordenando que não o encarasse. O resultado foi o roubo do aparelho celular da estudante.

As câmeras de segurança registraram com precisão o momento do assalto e a fuga do criminoso. O suspeito foi visto escapando pela Rua Jaci, entrando na Rua Leonardo Vilas Boas e, depois, voltando na direção da Perimetral.

Lamentavelmente, não foi possível rastrear a localização geográfica do celular que foi roubado.

Até agora, as autoridades não conseguiram localizar o suspeito.

Da Redação com Por Dentro de Tudo