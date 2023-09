Força-tarefa da PM prende em flagrante suspeito que tentava furto em posto de combustível em Paraopeba

Um homem foi preso em flagrante na madrugada de terça-feira após tentar furtar veículos estacionados em um posto de combustível na BR 040 em Paraopeba. A operação envolveu policiais militares da cidade e de Caetanópolis.

Foto: Divulgação

O vigia do posto relatou, ao acompanhar a ação do criminoso pelas câmeras de segurança, suas ações através do telefone para a PM, que rapidamente chegou até o local. O autor, ao perceber a chegada da polícia, entrou em um carro e deu fuga, mas foi abordado.

Foram coletados diversos materiais que serviram para arrombar veículos, como um grande alicate de corte, um arco de serra, e uma chave micha. Além disso, foram coletados duas buchas e um cigarro de maconha do autor.

Ele foi levado para a delegacia e responderá por furto tentado, uso e consumo de drogas.

Da redação com 25ºBPM