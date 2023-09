Patrulha de trânsito da PM prende foragido da justiça no centro de Sete Lagoas

Um outro foragido da justiça foi detido na terça-feira (19), desta vez na região central de Sete Lagoas, após denúncia. A patrulha de trânsito conseguiu deter o autor.

Foto: 25º BPM / Divulgação

Uma equipe da Polícia Militar realizava uma operação de trânsito no local quando foi relatado que um indivíduo com mandado de prisão estava circulando perto do Terminal Urbano da cidade. Ele foi abordado e detido, sendo levado para o sistema prisional.

Operação de trânsito em Sete Lagoas

A PM está, desde a última segunda-feira (18), realizando patrulhas e blitzes na cidade em alusão a Semana Nacional do Trânsito. Além do combate a criminalidade, ações educativas serão realizadas até a próxima segunda-feira (25) em Sete Lagoas.

Da redação com 25º BPM