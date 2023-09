Polícia prende homem suspeito de assaltar residência e roubar grande valor em joias em Sete Lagoas

Na manhã desta quarta-feira, um homem de 23 anos foi detido pela polícia na Rua Enfermeira Layde Rodrigues da Fonseca, no bairro Dona Sívila, em Sete Lagoas. A prisão ocorreu no contexto de suspeitas relacionadas a um assalto ocorrido na residência de um empresário do ramo de concessionária de veículos da cidade, onde foi subtraído um valioso conjunto de joias no valor de R$ 500 mil.

Segundo informações das autoridades, o indivíduo agora sob custódia estava no centro das investigações em torno do assalto à residência do empresário, onde um considerável montante em joias foi roubado. A ação da polícia resultou na execução de um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, levando à apreensão de uma porção de maconha, dois aparelhos celulares, uma câmera Intelbras, um dichavador de fumo, quatro notas de balcão, um cartão Elo, uma camisa com capuz, um par de botas e a quantia de R$ 751,25 em dinheiro.

O suspeito foi imediatamente detido e conduzido à delegacia de polícia local, onde serão tomadas as providências necessárias para o prosseguimento das investigações e a conclusão do processo legal.

A Polícia Civil confirmou, em nota a imprensa na tarde desta quarta-feira (20), a prisão do autor

