Um menor foi apreendido nessa quarta-feira (20) com uma réplica de arma de fogo, na região central de Sete Lagoas.

Foto: 25º BPM / Divulgação

De acordo com a corporação, o infrator estava dentro de uma loja. Comerciantes da região e transeuntes avisaram a Polícia Militar do ocorrido. Ele foi encaminhado para a delegacia.

Da redação com 25ºBPM

