Ladrões furtam trilhos de linha férrea na zona rural de Araçaí

Criminosos furtaram, na madrugada desta quinta-feira (21), cerca de 40 metros de trilhos da linha férrea que corta a zona rural de Araçaí. A Polícia Militar segue a procura dos autores.

Foto: Cristiane Mattos / O Tempo / Ilustrativa

Uma patrulha rural da PM foi até o local, após denúncia de que estaria acontecendo o furto. Foi vista uma movimentação adversa, e, quando a viatura se aproximou os criminosos fugiram pela mata. No local foram encontrados uma picape Fiat Strada e um Ford F-4000 carregados com aproximadamente 40 metros de trilhos já partidos da linha férrea. Ainda de acordo com a PM, haviam sacos outros materiais furtados, como parafusoso, grampos, placas de apoio e outros.

No boletim de ocorrência, um funcionário da Ferrovia Centro Atlântica (FCA), responsável pela ferrovia, disse que já foram furtados quase um quilômetro de trilhos e que estes autores do crime flagrado nesta quinta (21) poderiam ser os responsáveis. Os veículos foram removidos para um pátio credenciado.

Atualização às 14h - 21 de setembro

Em nota enviada no início da tarde, a VLI, empresa controlada da FCA, respondeu apenas que faz "rondas preventivas" nas linhas férreas e que, notando atividade incomum, a Polícia Militar é acionada. Não houve posicionamento por parte da empresa sobre os quase 800 metros de trilhos furtados na região.

Veja a nota na íntegra:

"A VLI, controladora da linha férrea, reforça que suas equipes de Segurança Patrimonial fazem rondas constantes e monitoram seus ativos em tempo integral. Sempre que há qualquer movimentação suspeita, a Polícia Militar é acionada e, quando alguma ocorrência é registrada, a empresa colabora com as investigações."

Da redação