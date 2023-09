Uma transferência de dinheiro feita por PIX fez com que um homem de 41 anos fosse agredido na tarde de domingo (24) em Prudente de Morais. O suposto autor das pedradas está foragido.

Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil / Ilustrativa

A vítima, W.O.B., fez para M.F.R.M. (18 anos) um repasse por engano de R$ 500, sendo que na verdade o dinheiro era para a ex-companheira. O jovem (que vendia drogas para W.O.B.) devolveu metade do valor. O homem, então, argumentava que precisava do restante do valor com certa urgência.

Mas, M.F.R.M. relembrou que W.O.B. o devia por comprar entorpecentes sem pagar. Os dois começaram ali uma briga - alguns indivíduos ajudaram o jovem autor a agredir o homem, que levou diversas pedradas na cabeça, que teve dois cortes. Além disso, a perna direita de W.O.B. tinha outra marca de pedradas.

Nisso, a vítima foi levada para o pronto atendimento em Prudente de Morais.

Da redação