Mãe denuncia assédio de professor em escola de Sete Lagoas; docente nega

A direção de uma escola do bairro Cidade de Deus, em Sete Lagoas, procurou a Polícia após a mãe de uma aluna da instituição ameaçar de morte a diretora da instituição; a autora alega que um professor teria assediado sua filha. Na denúncia, a mulher estaria embriagada.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

D.P.O. (33 anos) foi até a Escola Estadual Ruth Brandão de Azeredo na tarde de quinta-feira (21) reclamando do assédio de um professor da instituição. Segundo relato do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher estaria muito alterada e teve que ser contida pelos funcionários da escola.

Na denúncia, foi relatado que D.P.O. estaria supostamente embriagada. Durante a confusão, ela teria se voltado contra a diretora da escola, com os seguintes dizeres: "Você pode ficar esperta que a sua hora vai chegar!".

A Polícia foi acionada. O professor da instituição disse que a denúncia de assédio não procedia; ele alegou que a motivação seria a nota zero que a estudante tirou em uma prova que ele aplicou. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os funcionários da escola disseram desconhecer sobre o suposto assédio do docente.

Da redação