Família perde mais de R$ 6 mil após cair no golpe do falso médico em Sete Lagoas

Uma família de Fortuna de Minas procurou a Polícia após serem vítimas de um golpe em Sete Lagoas na última quinta-feira (21): um falsário se passando por médico conseguiu levar mais de R$ 6 mil.

Foto ilustrativa / Folha Região

C.M.M. (52 anos) está com o pai internado em no Centro de Terapia Intensiva de um hospital da cidade. Ele recebeu a ligação do suposto profissional da saúde que solicitava exames para o parente internado. Este exame custaria R$ 3.980,00 e deveria ser depositado na conta do falsário - o criminoso relatou que o "SUS reembolsaria o valor em 48 horas".

A família fez a transferência; só que uma hora depois, o estelionatário ligou novamente pedindo mais dinheiro, agora para medicamentos. Foi transferido via PIX mais R$ 2.330,00 - o fato já gerou a suspeita dos familiares que foram vítimas de um golpe.

C.M.M. tentou fazer contato com o falso médico por ligação, mas após as transferências, ele não respondia as chamadas. Com isso, a família registrou boletim de ocorrência e o caso segue em investigação pela Polícia.

Da redação