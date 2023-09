Mulheres são assaltadas ao deixarem o trabalho no bairro Nova Cidade

No início da noite desta segunda-feira (25), na Rua Venezuela, no bairro Nova Cidade, em Sete Lagoas, duas mulheres, ambas funcionárias da empresa Facomsel, foram vítimas de um assalto enquanto saíam do trabalho.

Imagem: Reprodução/ Vídeo

As vítimas, de 28 e 18 anos de idade, estavam deixando o local de trabalho quando foram abordadas pelo assaltante. Este, montado em uma bicicleta vermelha e vestindo uma camisa azul, aproveitou o momento em que as mulheres estavam distraídas para sacar uma arma e anunciar o assalto. Em um ato rápido, ele roubou os celulares das vítimas e, em seguida, empreendeu fuga do local.

Até o fechamento desta matéria, o criminoso permanece foragido, e a polícia está conduzindo uma investigação para identificar e capturar o indivíduo.

Veja imagens de câmeras de segurança no momento do assalto:



*Matéria atualizada às 09:35 - 26/09/2023

Da redação