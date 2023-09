Homem furta galão de água em posto de combustível de Sete Lagoas e ainda avisa: 'não vou pagar'

Na cara dura: um homem simplesmente furtou um galão de água mineral de um posto de combustíveis no centro de Sete Lagoas. Durante a ação, o autor ainda disse que não iria pagar pelo produto.

Foto: G1 / ilustração

O fato aconteceu no sábado (23). O indivíduo, ainda não identificado, estava em Fiat Linea de cor preta. Ele estacionou o carro no posto, desceu e deixou no local um galão de 20 litros de água vazio. Após, ele pega um garrafão cheio e coloca dentro do carro, e sai.

O gerente do posto acionou a Polícia Militar, que fez rastreio, mas não encontrou o autor do furto.

Da redação