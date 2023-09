Mulher é ferida por golpes de chave de fenda pela irmã em Caetanópolis

Uma discussão por motivos fúteis entre duas irmãs fez com que uma delas fosse ferida a golpes de chave de fenda, em Caetanópolis. A vítima foi encaminhada a um hospital da cidade.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O caso aconteceu no sábado (23) à noite, no bairro Nossa Senhora das Graças. As irmãs estavam conversando quando entraram em uma contenda; uma delas pegou a ferramenta e deu diversos golpes. Ela teve perfurações leves na panturrilhas e braços.

A autora dos golpes está foragida e até o momento não se sabe seu paradeiro.

Da redação