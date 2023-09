Pai de santo suspeito de estupro é encontrado morto em Belo Horizonte

Na noite de terça-feira (26), um pai de santo de 46 anos foi encontrado morto em sua residência, que também funcionava como um centro espírita, no bairro Rosana, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de BH.

Foto: Reprodução/ Internet

O corpo da vítima foi descoberto em uma cena chocante, caído de barriga para baixo nos fundos da propriedade. Os peritos identificaram diversas lesões, incluindo uma grave lesão no lado esquerdo da cabeça, um corte na orelha, fratura no tornozelo esquerdo e, perturbadoramente, uma pedra ensanguentada nas proximidades do corpo.

Uma investigação preliminar revelou que não havia câmeras de segurança ou sistemas de monitoramento no local. Além disso, nenhuma testemunha presenciou o crime ou relatou ter ouvido qualquer atividade suspeita nas proximidades.

O corpo da vítima foi prontamente removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte, onde serão realizadas as análises forenses necessárias para esclarecer as circunstâncias da morte.

Uma reviravolta perturbadora na investigação surgiu quando consultas aos registros policiais revelaram que o falecido tinha um histórico de acusações de estupro. Informações adicionais fornecidas pela comunidade local na terça-feira sugerem que o pai de santo estava supostamente envolvido em tentativas de aliciamento sexual de menores.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado no caso, e a investigação agora será conduzida pela Polícia Civil, que buscará esclarecer os detalhes desse triste acontecimento e determinar se há alguma ligação entre o passado da vítima e sua morte prematura. A comunidade local está ansiosa por respostas e aguarda com apreensão o desenrolar dessa investigação em busca de justiça.

Da redação

Fonte: O Tempo