Jovem mata pai com faca cravada no peito em Pedro Leopoldo

Um jovem de 24 anos foi preso em Pedro Leopoldo após matar o próprio pai, de 56 anos, na noite dessa quarta-feira (27). O crime ocorreu na porta da casa da família, no bairro Teotônio Batista de Freitas.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Conforme a mãe do autor e esposa da vítima, que tem 65 anos, pai e filho estavam sentados em frente à residência fazendo uso de bebida alcoólica. Ambos, já estavam bêbados quando iniciaram uma discussão e ameaças mútuas. A vítima se levantou e disse que iria pegar uma faca para matar o filho, que de posse da faca, entraram em luta corporal. A mulher só viu o marido cair e o filho sair de casa, quando acionou a polícia.

O jovem foi preso caminhando pela cidade e confirmou ter se defendido do pai e usou uma faca para acertá-lo na região do tórax. Ele alega que ficou andando sem rumo após o crime até ser abordado pela PM. A perícia esteve no local, e verificou que a faca ficou cravada no peito da vítima. O corpo foi encaminhado para o IML e o jovem foi preso. A ocorrência foi encaminhada para a 2ª Central Estadual de Plantão Digital.

Com O Tempo