Polícia Militar apreende carro clonado com placa de Sete Lagoas em Itabirito

A Polícia Militar da cidade de Cachoeira do Campo recebeu informações cruciais que levaram à apreensão de um veículo clonado de um veículo original emplacado em Sete Lagoas. O automóvel foi flagrado circulando na cidade de Itabirito.

Crédito : 52º BPM/PMMG

No dia 21 de setembro, por volta das 16 horas, durante uma rotineira patrulha na região, a guarnição da Polícia Militar avistou um veículo com características suspeitas estacionado em um restaurante às margens da BR-356, nas proximidades de Itabirito.

Os agentes prontamente realizaram a abordagem ao motorista que se encontrava no estabelecimento. Durante uma minuciosa vistoria no veículo, os militares constataram que o Fiat Uno apresentava sinais identificadores adulterados e que o veículo original havia sido reportado como produto de furto ocorrido em Contagem no dia 01 de março de 2023.

Diante das evidências, o veículo clonado foi imediatamente removido para um pátio credenciado, enquanto o indivíduo responsável pelo crime, um homem de 35 anos de idade, foi detido pelas autoridades e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil. Lá, serão tomadas as medidas legais cabíveis para esclarecer o caso e determinar as demais providências a serem adotadas.

Da redação com Voz Ativa.