Corpo encontrado no interior de Minas Gerais pode pertencer à motorista desaparecida

Um corpo encontrado na manhã desta quarta-feira (27 de setembro) em uma estrada de terra na zona rural de Marilândia, distrito de Itapecerica, Minas Gerais, no dia 27 de setembro. Suspeita-se que o corpo possa ser da motorista Sheilla Angelis Almeida, de 36 anos, que estava desaparecida desde 9 de setembro. A investigação está em curso para confirmar a identidade do corpo.

Foto: Polícia Civil / Divulgação

Segundo a Polícia Civil, a família de Sheilla reconheceu que um tênis branco que estava próximo ao corpo pertenceria à motorista. A identidade da vítima, no entanto, não pôde ser reconhecida devido ao estado de decomposição dos restos mortais.

A confirmação da identidade do corpo será feita por meio de exame DNA, conduzido pelo Instituto Médico-Legal dr. André Roquette, em Belo Horizonte. O caso segue sendo investigado por inquérito em andamento na delegacia de Divinópolis, cidade de Sheilla.

Entendao o desaparecimento:

A motorista desapareceu após uma viagem em Divinópolis, no Centro-Oeste do Estado em 9 de setembro, um sábado. Conforme o boletim de ocorrência, Sheilla aceitou uma corrida saindo do bairro Campina Verde e, desde então, não foi mais vista.

Os celulares dela foram encontrados em um matagal no bairro Paraíso, a cerca de 10 km do início da viagem. Os cartões dela sofreram tentativas de uso no Rio de Janeiro, no dia 10 de setembro. Eles também foram usados em uma loja de conveniência em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, por volta de meia-noite.

Da Redação com O Tempo