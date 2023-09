Travesti é brutalmente agredida e baleada em festa em Belo Horizonte

Uma travesti de 29 anos foi vítima de agressão e tiros durante uma celebração em um sítio no bairro Trevo, localizado na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, nas primeiras horas desta quinta-feira, 28 de setembro. Conforme informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi alvo de socos e chutes.

Foto: Flávio Tavares / O TEMPO

O incidente ocorreu por volta das 3h. Segundo relatos dos policiais, eles foram chamados ao local e encontraram a travesti caída no chão, imediatamente prestando socorro e transportando-a para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, também localizado em Venda Nova. Ela chegou ao hospital em estado de inconsciência e foi submetida a uma cirurgia de emergência.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), durante uma festa com aproximadamente 100 convidados, uma testemunha relatou ter presenciado a vítima em uma discussão com outra pessoa. Durante o desentendimento, a travesti teria dado um tapa no rosto do indivíduo, que saiu do local. No entanto, o suspeito retornou mais tarde, momento em que a testemunha ouviu dois tiros e testemunhou a vítima sendo brutalmente agredida por seis homens, que a atacaram com socos e chutes. As agressões só cessaram quando a travesti caiu no chão.

Outra testemunha, que afirmou ser amiga da vítima desde um encontro sexual anterior, não pôde fornecer detalhes adicionais sobre o crime.

A vítima segue internada no hospital inconsciente. A PM realizou buscas à procura dos suspeitos, mas ninguém foi preso até o momento.

Da Redação com O Tempo